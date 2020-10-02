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Konya Şehir Hastanesi bugün açılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak hastane 256 yoğun bakım, 108 acil ve 30 diyaliz yatağı olmak üzere 1250 yatakla hizmet verecek
Konya Şehir Hastanesi bugün açılıyor
02 Ekim 2020 09:38 -
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Konya Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açılıyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye sağlık yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Kovid-19 salgınının etkili olduğu bir dönemde 1250 yataklı dev bir sağlık kompleksi daha hizmete giriyor.

Konya Şehir Hastanesi 256 yoğun bakım, 108 acil ve 30 diyaliz yatağı olmak üzere 1250 yatakla hizmet verecek.

380 poliklinik ve 49 ameliyathanesi olan hastanenin 73 görüntüleme odası, 442 tek yataklı, 272 iki yataklı odasının yanı sıra 8 adet de suit odası bulunuyor.

421 bin 566 metrekare kapalı alanı olan hastane 2 bin 923 kapalı 188 açık otopark kapasitesine sahip.

Trijenerasyon sistemi ile kesintisiz enerjiye sahip hastanenin hava ambulanslarının kullanabilmesi için helikopter pisti bulunuyor.

Gelişmiş tıbbi donanım ve nitelikli insan kaynağı ile hizmet verecek hastane hem Konya hem de çevre illerin sağlık hizmetlerine önemli katkılar yapacak.

Yurt dışından hasta kabulü ile sağlık turizmi alanında hizmet verecek hastane ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.

Anahtar Kelimeler:

konya sehir hastanesi

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