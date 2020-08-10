Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Konya Şehir Hastanesi'ne taşınma işlemleri tamamlandı
Konya Şehir Hastanesi tam kapasite ile hizmet sunmaya başladı.
Konya Şehir Hastanesi'ne taşınma işlemleri tamamlandı
10 Ağustos 2020 17:12 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Konya İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Konya Şehir Hastanesi'nin 5 Ağustos'ta hasta kabulüne başladığı hatırlatıldı.

Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir Şehir Hastanesi daha yetmez

"Tam kapasite olarak hizmet sunmaya başladı"

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, Konya Şehir Hastanesi'ne taşınması işlemlerinin sorunsuz şekilde tamamlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Polikliniklerin ardından yataklı servislerin de taşınma işlemlerinin tamamlanması ile Konya Şehir Hastanesi, tam kapasite olarak hizmet sunmaya başladı. Nakiller sırasında 2 tane 4 yataklı ambulans, 1 yoğun bakım ambulansı, 3 kuvözlü ambulans ve 28 adet normal ambulans olmak üzere toplamda 34 ambulans görev yaptı. 112 ekipleri tarafından hastanede tedavi gören 78 hasta Konya Şehir Hastanesi’ne nakledildi." 

Anahtar Kelimeler:

konya sehir hastanesi konya il saglik mudurlugu hasta kabulune basladi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.