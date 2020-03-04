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Konya'da gözlem altına alınan Afgan'da koronavirüse rastlanılmadı
Konya'nın Ereğli ilçesinde, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede gözlem altına alınan Afganistan uyruklu S.İ.'nin yapılan tetkiklerinde 'koronavirüs'e rastlanmadı
Konya'da gözlem altına alınan Afgan'da koronavirüse rastlanılmadı
04 Mart 2020 - DHA
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EREĞLİ,(Konya)- Kaçak yollarla geldiği Ereğli'de öksürük ve yüksek ateş şikayeti başlayan Afganistan uyruklu S.İ., dün çevredekiler tarafından 112 Acil'e haber verilmesi üzerine ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.İ. tedbir amaçlı gözlem altına alındı. Bir süre sonra da geniş kapsamlı tedavi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. S.İ.'nin yapılan tetkiklerinde, 'koronavirüs'e rastlanmadı. Afgan hastada bademcik enfeksiyonu olduğu saptand

Anahtar Kelimeler:

afganistan eregli devlet hastanesi koronavirus

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