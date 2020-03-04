Konya'da gözlem altına alınan Afgan'da koronavirüse rastlanılmadı

EREĞLİ,(Konya)- Kaçak yollarla geldiği Ereğli'de öksürük ve yüksek ateş şikayeti başlayan Afganistan uyruklu S.İ., dün çevredekiler tarafından 112 Acil'e haber verilmesi üzerine ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
S.İ. tedbir amaçlı gözlem altına alındı. Bir süre sonra da geniş kapsamlı tedavi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. S.İ.'nin yapılan tetkiklerinde, 'koronavirüs'e rastlanmadı. Afgan hastada bademcik enfeksiyonu olduğu saptand
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
|12/03-15/03
|Uludağ 2020 KBB Günleri
|KULAK-BUR...
|BURS
|19/03-21/03
|8. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa Kongresi
|KADIN...
|ANKA