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Konya'da hamile doktora silahlı saldırı davasında karar çıktı!
Trafikte aracına çarptığı iki aylık hamile doktoru silahla yaraladığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 16 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı
Konya'da hamile doktora silahlı saldırı davasında karar çıktı!

Geçen yıl 11 Mayıs'ta yaşanan olayda, Konya'da iki aylık hamile doktor, aracına çarpan kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaralanmıştı

08 Haziran 2018 -
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Konya'da aracına çarptığı iki aylık hamile doktoru silahla yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanığa 16 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Hasan Çokkaynar, taraf avukatları ve tarafların yakınları katıldı.

Duruşmada, iddia makamının sunduğu değerlendirmeye karşı taraf avukatları savunmalarını yaptı.

Sanık Çokkaynar'ın avukatı, savcının verdiği mütalaayı kabul etmediklerini, sanığın hamile doktor Aliye Avcı'yı öldürme kastının olmadığını savundu.

Olayın basit bir trafik kazası sonucu büyüdüğünü ileri süren sanık avukatı, "Müvekkilim sadece bir kez silah atmış. İki veya 3 kez de atış yapabilirdi." dedi.

Sanık Çokkaynar da savunmasında, trafikte tartıştığı Avcı'yı kastederek, "Ben o kişiyi öldürecek olsam arabasının ön kapısını açar ateş ederdim. Öldürme kastım yoktu. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanığın son sözlerinin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, Çokkaynar'a "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 1 yıl ve "hakaret" suçundan 3 ay 15 gün olmak üzere toplam 16 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verdi. 

Ayrıca heyet, tutuksuz sanık İsmail Uzundere hakkında da Çokkaynar'ı ateş etmeye azmettirdiğine ilişkin somut delil bulunmadığı için bu suçtan beraatine, "hakaret" suçundan 3 ay 15 gün, "mala zarar verme" suçundan da 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. 

Öte yandan ikinci çocuğunu dünyaya getiren Aliye Avcı'nın, ateş edilmesi sonucu belinde kalan merminin doğumunun ardından ameliyatla çıkarıldığı öğrenildi. 

Geçen yıl 11 Mayıs'ta yaşanan olayda, İsmail Uzundere yönetimindeki 42 EM 226 plakalı hafif ticari araç, Beşyol Kavşağı'nda trafik ışıklarında bekleyen, aile sağlık merkezinde uzman doktor Aliye Avcı (35) idaresindeki 42 FGE 36 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kaza sonrası aracından inen Uzundere ile yanındaki Çokkaynar, Avcı'ya tepki göstermişti. 

Şüphelilerden birinin yanında taşıdığı silahla ateş etmesi sonucu yaralanan Avcı, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Avcı'nın belindeki merminin, hamilelik nedeniyle ameliyat sırasında narkoz verilemeyeceği için doğumdan sonra alınacağı belirtilmişti.

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konya hamile doktor

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