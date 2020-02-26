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Konya'da hastaneden kaçmıştı, o kişide koronavirüse rastlanmadı
Konya'da dün gittiği hastaneden kaçtıktan sonra tekrar polis tarafından yakalanıp 'koronavirüs' şüphesiyle karantinaya alınan ismi açıklanmayan 35-40 yaşlarındaki kişinin yapılan tetkiklerinde koronavirüse rastlanmadı
Konya'da hastaneden kaçmıştı, o kişide koronavirüse rastlanmadı
26 Şubat 2020 - DHA
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KONYA- Dün, Meram Tıp Fakültesi'ne ağzında maskeyle gelen bir kişi, yakın tarihte Güney Kore'den geldiğini boğazından rahatsız olduğunu, son günlerde de 'koronavirüs' salgını nedeniyle muayene olmak istediğini belirtti. Hasta kayıt işlemleri için nüfus cüzdanı istenince, aracından kimliğini getirmek istediğini belirtip hastaneden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Olay kamuoyu tarafından duyulup kentte 'koronavirüs' paniğine neden oldu. Harekete geçen polis, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkıp, hastaneye geri gelmeyen kişiyi buldu.

Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen ismi açıklanmayan kişinin enfeksiyon uzmanları tarafından yapılan ilk muayenesinde  'koronavirüs' şüphesine ait bir bulguya rastlanmadı. Yakın tarihte Güney Kore'den geldiği için tedbir amaçlı 'izolasyonlu' odaya alındı. Yapılan tetkiklerinde de koronavirüse rastlanmadığı belirtildi. 

Anahtar Kelimeler:

meram tip fakultesi guney kore koronavirus

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