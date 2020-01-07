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Konya'daki FETÖ davasında 14 sanığa beraat
Konya'da FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında eski Selçuk Üniversitesi rektörü Hakkı Gökbel'in de bulunduğu 35 sanığın yargılandığı davada 14 sanığın beraatine, 21 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi
Konya'daki FETÖ davasında 14 sanığa beraat
07 Ocak 2020 - AA
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KONYA- Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

İddia makamı, esasa ilişkin verdiği mütalaasında, 2 sanığın "Silahlı terör örgütü üyesi olmak", bir sanığın "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasını, 14 sanığın delil yetersizliğinden beraatini ve Gökbel'in de aralarında bulunduğu 18 sanığın ise dosyasının ayrılmasını talep etti.

Gökbel'e ilişkin yeni tanık beyanlarının dinlenmesi, arama kayıtlarının incelenmesi ve analiz raporlarına bakılması talep edildi.

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Gökbel, "FETÖ'yle bir bağlantım olduğuna dair herhangi bir delil olsaydı, bu çoktan heyetinizin önünde olurdu. 3,5 yıldır araştırılıyorum. Hakkımdaki her türlü bilgi ve belge önünüzdedir. Örgüt lehine herhangi bir işe imza atsaydım bu da şimdiye kadar ortaya çıkardı. Örgütle bir alakam yoktur. İddia makamının tefrik istemine katılmıyorum, beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi. 

Mahkeme heyeti, 14 sanığın "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından delil yetersizliği gerekçesiyle beraatini, Gökbel'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı. 

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yapılan soruşturma kapsamında Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde görev yapan akademisyen ve sağlık çalışanlarından 35 şüpheli 2007'de gözaltına alınmış, bunlar hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Anahtar Kelimeler:

feto beraat saglik calisanlari

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