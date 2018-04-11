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Konya'daki hamile doktora silahlı saldırı davasına devam edildi
Trafikte aracına çarptığı hamile kadını silahla yaraladığı iddia edilen kişinin yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi
Konya'daki hamile doktora silahlı saldırı davasına devam edildi

Konya'da iki aylık hamile doktor, aracına çarpan kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaralanmıştı.

11 Nisan 2018 -
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Konya'da aracına çarptığı iki aylık hamile doktoru silahla yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanık Hasan Çokkaynar ile taraf avukatları katıldı.

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mütalaasını açıklayan savcı, Çokkaynar'ın hedef gözeterek yakın mesafeden doktor Aliye Avcı'ya ateş ettiğini, silahın öldürmeye elverişli olduğunu belirtti.

Olay yerine kısa sürede polis geldiğini, aksi takdirde sanığın ateş etmeye devam edeceğini gösterir belirtiler olduğunu vurgulayan savcı, Çokkaynar hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Ayrıca, sanığa hakaret suçundan 3 aydan iki yıla kadar ceza verilmesi talep edildi.

Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık İsmail Uzundere hakkında da Çokkaynar'ı ateş etmeye azmettirmesiyle iligili somut bir delil olmaması nedeniyle bu suçtan beraatine, hakaret suçundan ise 3 aydan iki yıla kadar hapis cezası verilmesini ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle de suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Öte yandan ikinci çocuğunu dünyaya getiren Aliye Avcı'nın, ateş edilmesi sonucu belinde kalan merminin doğumunun ardından ameliyatla çıkarıldığı öğrenildi.

Geçen yıl 11 Mayıs'ta yaşanan olayda, İsmail Uzundere yönetimindeki 42 EM 226 plakalı hafif ticari araç, Beşyol Kavşağı'nda trafik ışıklarında bekleyen, aile sağlık merkezinde uzman doktor Aliye Avcı (35) idaresindeki 42 FGE 36 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kaza sonrası aracından inen Uzundere ile yanındaki Çokkaynar, Avcı'ya tepki göstermişti.

Şüphelilerden birinin yanında taşıdığı silahla ateş etmesi sonucu yaralanan Avcı, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Avcı'nın belindeki merminin, hamilelik nedeniyle ameliyat sırasında narkoz verilemeyeceği için doğumdan sonra alınacağı belirtilmişti.
 

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