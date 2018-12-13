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Konya'ya nöbete gelen doktor YHT kazasında yaşamını yitirdi
Ankara'daki kazada, görev yaptığı hastanedeki yoğun bakım nöbeti için yola çıkan çocuk hastalıkları uzmanı Tahsin Ertaş da hayatını kaybetti
Konya'ya nöbete gelen doktor YHT kazasında yaşamını yitirdi
13 Aralık 2018 -
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Konya'daki Medicana Hastanesinde görev yapan çocuk hastalıkları uzmanı Tahsin Ertaş (48), Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Konya'daki Medicana Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde nöbetçi olan Dr. Tahsin Ertaş, sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Konya'ya gelmek üzere yola çıktı.

YHT'nin Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ertaş'ın Ankara'da yaşadığı belirtildi.

- Kazada 5 akademisyen yaralandı

Öte yandan KTO Karatay Üniversitesine ders vermek üzere Ankara-Konya seferini yapan YHT'de bulunan 5 akademisyen de kazada yaralandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara’da ikamet eden ve sabah treni ile üniversitemize ders vermek üzere gelmekte olan akademisyenlerimizden kazada yaralananlar olmuştur. Prof. Dr. Nurgün Platin, Doç. Dr. Ayşe Derya Kahraman, misafir öğretim üyemiz Doç. Dr. Bülent Elbasan, Dr. Öğr. Üyesi Bülent Bingöl ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Tekdemir Dökeroğlu yaralılar arasında yer almaktadır. Akademisyenlerimize Ankara'da gerekli tıbbi müdahaleler yapılmakta olup, üniversite olarak sağlık durumlarını yakından takip etmekteyiz. KTO Karatay Üniversitesi olarak çalışma arkadaşlarımız ve kazada yaralanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlere ise Allah'tan rahmet dileriz."

Anahtar Kelimeler:

konya yht tahsin ertas

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4
1) Frankie Bellevan (Tıp Doktoru)
13.12.2018 16:32:34
Allah Rahmet Eylesin..
Hem meslektaşımıza hem de hayatını kaybeden diğer vatandaşilarımıza...
Mekanları Cennet olsun...
Ailelerine ve tüm sevenlerine Başsağlığı ve sabır diliyorum...
Bu tip olaylar ne yazık ki Yeni Türkiye klasiği oldu..
Üzülerek izliyoruz...
Allah hepimize sabır versin...
People
6
2) se (uzm dr)
13.12.2018 16:04:05
Çok üzücü, ölenlere Allah rahmet eylesin ama insanların güvenli olarak tercih ettiği YHT 'de daha dikkatli olunması gerekmez mi? TCDD müdürü dahil hatta en üst düzey dahil sorumlulardan hesap sorulmalı. İstifa etmek yetmez. Bir daha olmaması için, kendi çocuğunuz anneniz babanız kardeşiniz ölmesin diyecek sorumlulukta insanlar bu kurumları yönetmeli.
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