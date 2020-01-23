Kör eden iğne için bakanlık komisyon kurdu

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları polikliniğinde tedavi gören yaklaşık 20 hasta, tedavi sırasında yapılan iğneden dolayı görme yetilerini kaybettiklerini iddia etmişti.
İlaç sonrası görme kaybı yaşayan hastalar, hastaneye gelerek yetkililere durumu bildirdi. Kırıkkale’deki tedaviden sonuç alınamayınca hastalar, Ankara’daki çeşitli hastanelere gönderilerek ameliyata alındı.
Sağlık Bakanlığı da yaşanan olayın ardından iddiaların araştırılması için bilimsel komisyon kurdu.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|06/02-08/02
|5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS