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Kör eden iğne için bakanlık komisyon kurdu
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde göz tedavisi sırasında 20’ye yakın hastanın, yapılan iğneden sonra görme kabiliyetini kaybettiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanlığı komisyon kurdu
Kör eden iğne için bakanlık komisyon kurdu
23 Ocak 2020 - milliyet.com.tr
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Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları polikliniğinde tedavi gören yaklaşık 20 hasta, tedavi sırasında yapılan iğneden dolayı görme yetilerini kaybettiklerini iddia etmişti.

İddia: Göz hastalıkları polikliniğinde iğne yapılan hasta kör oldu

İlaç sonrası görme kaybı yaşayan hastalar, hastaneye gelerek yetkililere durumu bildirdi. Kırıkkale’deki tedaviden sonuç alınamayınca hastalar, Ankara’daki çeşitli hastanelere gönderilerek ameliyata alındı.

Sağlık Bakanlığı da yaşanan olayın ardından iddiaların araştırılması için bilimsel komisyon kurdu. 

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