Koranavirüs salgınında bugün (15 Mart 2020)

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan kişilerin sayısı 160 bini aştı, ülkeler salgının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirlerini artırdı.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında ölü sayısı 3 bin 199'a ulaştı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hepsi Vuhan'da olmak üzere 10 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Avrupa'nın virüsten en çok etkilenen ülkesi İtalya'da Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nde yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı çok yüksek seviyelere ulaştı.

İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 368 kişi daha artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747'ye yükseldi.

İspanya'da Kovid-19 salgınına karşı yürürlüğe konulan olağanüstü hal kapsamında ülke genelinde serbest dolaşıma sınırlama getirildi.

Ülkede virüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 292'ye, vaka sayısı ise 7 bin 798'e çıktı. İspanya'da Kovid-19'la ilgili açıklanan günlük verilerde bu zamana kadarki "en yüksek artış" yaşandı.

ABD'de virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan yeni tip koronavirüs testinin negatif çıktığı bildirildi.

ABD'de virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a, vaka sayısı 3 bin 83'e yükseldi.

Virüsten en çok etkilenen ülkelerden İran'da ise 113 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 724'e, vaka sayısı ise 13 bin 938'e yükseldi.

İran'da Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhudayi, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, 17 Nisan'da yapılması planlanan 11. dönem 2. tur milletvekili seçimlerinin ertelendiğini söyledi.

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Haşim Bathai Gulpeyagani'nin de Kovid-19'a yakalandığı duyuruldu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Kovid-19'la mücadele kapsamında hiçbir şehrin karantinaya alınmadığını ve esnafın ticari faaliyetlerine sınırlama getirilmediğini açıkladı.

İran'da 91 yaşındaki "en yaşlı koronavirüs hastasının" tedavisi sonrasıtaburcu edildiği bildirildi.

Mescid-i Aksa Külliyesi'ndeki mescitler kapatıldı

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi, virüsle mücadele kapsamında, Harem-i Şerif içindeki mescitlerin kapatılması ve namazların Mescid-i Aksa'nın avlusunda kılınması yönünde karar aldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, İslami Vakıflar İdaresinin, virüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında, Mescid-i Aksa Külliyesi'nde yer alan, Kubbet'us Sahra ve Kıble mescidinin de aralarında bulunduğu mescitlerin kapatılması yönünde karar aldığını duyurdu.

Paris'te uzun ömürlü gıda ürünlerine yoğun ilgi

Fransızlar ise salgın nedeniyle hükümetin market, eczane, banka ve akaryakıt istasyonların dışındaki tüm ticari iş yerlerin kapatılması kararının ardından marketlere akın etti.

Başkent Paris'te marketlerde makarna, pirinç ve un gibi uzun ömürlü gıda ürünlerine yoğun ilgi gösterildi.

Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, halkın paniğe kapılmaması gerektiğini ve gıda ürünlerinde yeteri kadar stok bulunduğunu söyledi.

Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne, ülkede toplu taşıma araçların durdurulmadığını ancak sadece zorunlu hallerde kullanılması gerektiğini belirtti.

Ülkede yarından itibaren kayak merkezlerinin kapatılacağı da bildirildi.

Rusya'daki vaka sayısı 63'e çıktı

Rusya'daki virüs vaka sayısı 63'e yükselirken; Rusya Demiryolları Şirketi, Ukrayna, Moldova ve Letonya ile tren seferlerini 17 Mart itibarıyla durdurma kararını açıkladı.

Belarus Demiryolları Şirketi de Ukrayna ve Letonya'ya tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirirken, Moldova Başbakanı İon Kiku da 17 Mart itibarıyla sınır kapılarını kapatma ve tüm uçak seferlerini geçici olarak durdurma kararı aldıklarını söyledi.

Bu arada, Belarus'ta vaka sayısı 27, Moldova'da ise 23 olarak kaydedildi.

Türkiye de birçok önlem aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden dönen bir vatandaşın virüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Vaka sayısının 6'ya ulaştığı Türkiye'de, umreden dönen vatandaşların Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Ankara ve Konya'daki bazı yurtlarda karantinaya alındığı açıklandı.

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM grup toplantılarını iptal etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, virüsün yayılmasına engel olmak için 27 Şubat Perşembe'den itibaren Türkiye'den umre amaçlı seyahatlere izin verilmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin, virüs önlemleri kapsamında 30 Mart'a kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında TSİ 17.00 itibarıyla karşılıklı olarak yolcu trafiğine kapatıldı.

Ülkelerden yeni tedbirler gelmeye devam ediyor

Avusturya Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, ülkedeki vaka sayısı 860'a yükseldi.

Bugün düzenlenen meclis oturumunda ekonomiyi korumak için fon oluşturuldu.

Yarın itibarıyla sosyal yaşamı mümkün olduğunca sınırlamayı hedefleyen hükümet, çeşitli iş yerleri, park ve oyun alanlarının yanı sıra restoranların da tamamen kapatılmasını kararlaştırdı.

Çekya Başbakanı Andrej Babis ise virüs bulaşan kişi sayısının 231’e yükseldiğini, ilerleyen saatlerde bu sayının 300’e çıkabileceğini aktardı.

Güney Kore'de virüs salgınından en fazla etkilenen güney kesimlerinde "özel afet bölgeleri" ilan edildi.

Güney Kore'de 76 yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 23 gün sonra ilk kez günlük yeni vaka sayısında 100'ün altına düşüldüğü belirtildi. Ülkede vaka sayısının 8 bin 162'ye yükseldiği de ifade edildi.

Yemen hükümeti, virüsten korunmak amacıyla iki hafta boyunca ülkedeki tüm havalimanlarının uçuşlara kapatılacağını açıkladı.

İsrail yönetimi, Kovid-19 nedeniyle marketler, eczaneler ve bankalar dışındaki tüm ticari mekanların kapatılması kararı aldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı, 29 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini, böylece vaka sayısının 193'e yükseldiğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da yeni tip koronavirüs testi yaptırdığı bildirildi.

Birçok ülke, uçak ve tren seferlerini askıya aldı

Irak'ta virüs salgınından korunmak amacıyla alınan önlemler kapsamında, ülkede sınırları kapatılan vilayet sayısı 11'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısının 110'a ulaştığı, 10 kişinin ise hayatını kaybettiği ifade edildi. Başkent Bağdat başta olmak üzere birçok şehirde de resmi kurumlar tatil edildi.

Libya da olağanüstü hal ile seferberlik ilan ederken, Devlet Yüksek Konseyi tarafından yaklaşık 140 milyon dolar finans tahsis edileceği açıklandı.

Fas'ta virüs vaka sayısı 28'e yükselirken; Dışişleri Bakanlığı, ikinci duyuruya kadar yurt dışına gidecek ve yurda gelecek tüm uçak seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

Lübnan'da virüsle mücadele kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındı. Kovid-19 vakasının 93 olduğu ülkede, 3 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 864'e yükseldiği Danimarka'da da hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye ulaştı. Danimarka Sağlık İdaresi koronavirüs stratejisinde değişikliğe giderek, "hafif" hastalık belirtisi olanlar yerine "ağır" hasta ve "bünyesi zayıf" kişileri virüse karşı test etmeye başladı.

Virüsle mücadelede yardım paketini açıklayan Danimarka Hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle işlerini kaybetme tehlikesi yaşayan özel sektör çalışanlarının maaşının yüzde 75’ine kadarını devletin ödeyeceğini bildirdi. Paket, çalışanlarının yüzde 30’unu ya da en az 50 çalışanını işten çıkartmak zorunda kalan şirketler için geçerli olacak.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kovid-19 nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı. Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan kararnamede, halkı Kovid-19'dan korumak amacıyla 16 Mart-15 Nisan'da ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Hindistan, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 454 vatandaşını, Kovid-19 salgını sebebiyle İtalya ve İran'dan tahliye etti.

Vaka sayıları artmaya devam ediyor

Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerin sıklaştırıldığı İsviçre'de vaka sayısının bir günde 841 arttığı bildirildi.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı rakamlara göre, düne göre 841 artan toplam Kovid-19 vaka sayısı, 2 bin 200'e yükseldi, ölü sayısı 14'e çıktı.

Hollanda’da vaka sayısı 176 artarak bin 135 olurken, ölü sayısı 12’den 20’ye çıktı. Hollanda'da, 12 Mart'tan itibaren hafif hastalık belirtileri olan hastaların teste tabi tutulmayacağı açıklandı.

Yeni tip koronavirüs vaka sayısı Kuveyt'te 112'ye, Ürdün'de 7'ye yükseldi.

Güney Afrika ülkelerinden Namibya, Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) ve Afrika ülkelerinden Ruanda ve Esvatini'de ise ilk virüs vakaları tespit edildi.

Macaristan'da virüsten ilk ölüm vakası bugün yaşanırken, ülkedeki vaka sayısı 32'ye yükseldi.

Cezayir'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, Sağlık Bakanlığı, salgına yakalananların sayısının 48 olduğunu bildirdi.

İsveç Sağlık Dairesi virüsten ölenlerin sayısının 3’e çıktığını, ülkede vaka sayısının ise 992’yi bulduğunu duyurdu.

İngiltere’de ise ölü sayısı 21’den 35'e, vaka sayısı da bin 372’ye çıktı.

Romanya'da vaka sayısı 139'a yükselirken, Başbakan Ludovic Orban, OHAL ülkelerden gelenleri karantinaya alacaklarını, vaka sayısının 500'ü aşan ülkelerden gelenleri ise evlerinde izole edeceklerini açıkladı.

Yunanistan'da vaka sayısı 331'e ulaştı, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 olarak kaydedildi.

Balkan ülkelerinden Bosna Hersek'te vaka sayısı 24'e ulaşırken, vakaların en çok görüldüğü ülkenin iki entitesinden biri Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) kurum çalışanlarının dönüşümlü çalışacağı bildirildi.

Virüsün spor dünyasına etkileri devam ediyor

Öte yandan, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Valencia'da teknik kadro ve futbolcular arasında 5 kişide virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Dominique Blanc'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ise vaka sayısı 3'e yükseldi.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde virüs vaka sayısını 167 bin 291 olarak güncelledi.

Siteye göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 6 bin 455 kişi öldü, 76 bin 558 kişi ise iyileşti.