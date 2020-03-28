Korkunç rakam! İtalya'da şu ana kadar koronavirüsten 46 doktor hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınında, 9 bin 134 kişiyle en büyük can kaybının yaşandığı İtalya'dan çok acı bir haber daha geldi. İtalya'da, enfekte olan hastaları tedavi etmek için gece gündüz mücadele eden 46 doktorun da şu ana kadar yaşamını yitirdiği öğrenildi

28 Mart 2020 12:44 -