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Korkunç solunum cihazı iddiası: Hayat kurtarıcı mı, ölüm tuzağı mı?
Corona virüsüyle mücadelede en kritik ekipmanlardan solunum cihazlarıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. ABD'li doktor Cameron Kyle-Sidell, cihazların yarardan çok zarar verdiğini söyleyerek, ölümlerin artmasının nedeninin bu olabileceğini öne sürdü.
Korkunç solunum cihazı iddiası: Hayat kurtarıcı mı, ölüm tuzağı mı?
18 Nisan 2020 21:30 - SÖZCÜ
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Corona virüsü dünya genelinde 150 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açarken, sağlık çalışanları hastaları kurtarabilmek için amansız bir mücadele veriyor. Bu kapsamda tıbbi ekipmanların yetersizliği sık sık gündeme gelirken, bu kez en kritik konulardan biri olan solunum cihazlarıyla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

ABD’nin salgından en çok etkilenen bölgesi New York’ta görev yapan Dr. Cameron Kyle-Sidell, virüsle mücadelede solunum cihazlarının yanlış kullanıldığını öne sürdü. Daily Mail gazetesinin ‘Hayat kurtarıcı mı, ölüm tuzağı mı?’ başlığıyla yer verdiği habere göre, Kyle-Sidell hastaların uyutulduktan sonra boğazlarından hortum salınarak oksijen verilmesinin yarardan çok zarar verdiğini savundu.

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MASKEYLE DESTEK İHTİMALİ
Kyle-Sidell, “Korkarım ki, bu yanlış uygulama kısa sürede çok büyük zararlar verecek. Covid-19 zatürre değildir ve tedavide de bu şekilde yaklaşılmamalıdır” dedi.

Gazetenin haberinde, uzmanların hastalara hortumla mekanik bir şekilde oksijen pompalamak yerine, maske aracılığıyla oksijen desteği sağlanabileceğini tartıştığı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’da da bu yöntemin kullanıldığı belirtildi.

YÜZDE 80’İ ÖLÜYOR

Haberde, İngiltere’de 98 hasta üzerinde yapılan bir araştırmaya yer verilirken, solunum cihazına bağlanan corona virüsü hastalarından 3’te 2’sinin hayatını kaybettiği ifade edildi. New York’ta aynı şekilde cihaza bağlı olan ağır hastaların yüzde 80’inin hayatını kaybettiği öne sürülüyor.

Anahtar Kelimeler:

abd ventilator solunum cihazi covid koronavirus

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