Korkutan araştırma: BioNTech, Omicron’a karşı kısmi koruma sağlıyor

Omicron varyantı kabusu tüm dünyayı etkisi altına alırken, Güney Afrika’da yapılan yeni bir araştırma endişeleri artırdı.

Durban’daki Afrika Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nde yapılan araştırmada, Pfizer/BioNTech aşısının Omicron varyantına karşı ‘kısmi koruma’ sağladığı belirtildi. Ancak daha önce corona virüse yakalanmış ve daha sonra aşılanmış kişilerde korumanın daha fazla olduğu bildirildi.

Çalışma ekibine liderlik eden Afrika Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nden Alex Sigal, ABD merkezli CNN International’a verdiği demeçte, ek doz ve güçlendiricilerin korumayı da artırdığı belirlendi.

Vücut tamamen korumasız değil

Güney Afrika’da yapılan araştırma, Omicron virüsünün aşılı insanlarda nasıl davranabileceğine doğrudan bakan ilk deney olarak da öne çıktı.

Pfizer/BioNTech aşısıyla tam olarak aşılanmış 12 kişiden alınan örneklerin incelendiği laboratuvar testlerinde, Omicron varyantının aşı tarafından oluşturulan bağışıklık korumasından kurtulabileceği ortaya çıktı. Ancak uzmanlar bunun ‘kısmi’ şekilde gerçekleşebileceğini, tamamen vücudun korumasız olmadığını belirtti.

Sigal, Twitter’da “Omicron’un BNT162b2 [Pfizer/BioNTech] bağışıklığı tarafından atalardan kalma virüse göre nötralizasyonunda çok büyük bir düşüş var,” dedi. “BNT162b2 nötralizasyonundan Omicron kaçışı tamamlanmadı. Önceki enfeksiyon + aşı hala nötralize ediyor” diye ekledi.

‘Varyantla başa çıkmanın yolları var’

Sigal, CNN’e verdiği demeçte, “Bu haberin çok olumlu olduğunu düşündüm. Daha kötüsünü bekliyordum” dedi. Omicron varyantını karakterize eden mutasyonların, aşıların sunduğu bağışıklıktan büyük ölçüde kaçmasını beklediklerini dile getirdi.

Sigal, yapılan incelemelerin sonucunda, ‘Omicron varyantıyla başa çıkmanın yolları olduğuna inanıyoruz” açıklamalarında bulundu.

igal’in ekibi testler için insan akciğer hücrelerini kullandı. Çevrimiçi bir önbaskı sitesine gönderilen bir çalışmada, enfekte olmuş ve ardından aşılanmış altı gönüllüden alınan kanın virüsü daha iyi nötralize edebildiğini bildirildi. Sigal’in ekibi, “Önceki enfeksiyonun ardından aşı veya takviyenin, nötralizasyon seviyesini artırması ve muhtemelen Omicron enfeksiyonunda ciddi hastalıklara karşı koruma sağlaması muhtemeldir.” ifadelerinde bulundu.