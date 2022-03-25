Korkutan uyarı: COVID-19 pandemisi verem vakalarını artırabilir

Dundee Üniversitesi’nden Dr. Laura Cleghorn, “eski dönemlerin hastalığı” olarak görülen veremin günümüzde de hayatımızı tehdit ettiğini söylüyor. Cleghorn’a göre, halen devam eden corona virüsü pandemisi esnasında bazı hastalıkların teşhis edilememesi, tüberküloz yani verem vakalarını artırabilir.

Daily Star’da yer alan haberde, Dr. Cleghorn, verem tehlikesine karşın bir an önce önlem alınması gerektiğini savunuyor. Dr. Cleghorn, “Bazılarının yanlış bir şekilde ‘geçmiş dönemlerin hastalığı’ olarak düşündüğü vereme yönelik acil bir şekilde yeni tedaviler geliştirilmeli,” dedi.

“Hastalar teşhis edilemiyor”

Dundee Üniversitesi’nde verem ilacı çalışmaları için çalışan Dr. Cleghorn, “Uzun yıllar boyunca gösterilen yoğun çabalarla dünya çapında verem hastalığın yükünü azaltmak için ilerleme kaydetmeye başlandı. Ancak pandeminin bu ilerleme üzerinde olumsuz bir etkisi olacak.”

“Bu etkinin öncelikle verem teşhis ve tedavi merkezlerine erişimin azalmasından kaynaklandığını düşünüyoruz, bu da daha fazla hastanın teşhis edilememesine ve ardından hastalığı topluma bulaştırmasına neden olacak.”

“Pandeminin verem üzerindeki tam etkisinin bilinmesine henüz birkaç yıl var, ancak yeni geliştirilmiş tüberküloz terapötiklerine halihazırda bir ihtiyaç vardı.”

Bıll Gates’ten hibe aldı

Üniversitenin İlaç Keşif Birimi (DDU), çalışmalarını sürdürebilmek için Bill & Melinda Gates Vakfı’ndan yaklaşık 62 milyon TL (3,8 milyon Euro) hibe aldı.

Üç yıl boyunca sürecek olan çalışmanın birincil odak noktası tüberküloz olacak, ancak araştırmacılar ayrıca sıtma ve gelecekteki viral pandemik hastalıklar için de tedaviler geliştirmek için çalışacaklar.

Üniversite, Covid-19 pandemisinden önce veremin dünyanın en öldürücü bulaşıcı hastalığı olduğunu, 2020’de 1,5 milyon ölümden sorumlu olduğunu ve her yıl tahmini 10 milyon insanın verem olduğunu söyledi.