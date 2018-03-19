Körlükle Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, "(Önlenebilir Körlükle Mücadele Projesi) Projeyi daha hızlı şekilde çözebiliriz. Biz yılda 1 milyon katarakt ameliyatı diyelim, projeyi hızlandıralım. Sağlık Bakanlığı olarak İslam Kalkınma Bankası ile bu projenin daha volümlü şekilde yapılmasını sağlamak hedefimiz olsun." dedi.

İslam Kalkınma Bankası (İKB) Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu'nun (ISFD) "Önlenebilir Körlükle Mücadele" projesi kapsamında düzenlenen "Körlükle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" İstanbul'da başladı.

ISFD Genel Direktörü Dr. Waleed Al Wohaib'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, girişimin doğrudan insan hayatını ve yaşam kalitesini artırmak adına önemli bir adım olduğunu söyledi.

Dünyada gelişmişlik ve ekonomik düzeye bağlı olarak birçok konuda olduğu gibi temel sağlık hizmetlerine erişim konusunda da henüz sağlanamamış bir hakkaniyet sorunu bulunduğuna işaret eden Gümüş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her bireyin insana yakışır şekilde sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması, biz sağlık mensuplarının en temel görevi. Yaklaşımımız insan temelli olmak zorunda. Dünyanın birçok mazlum coğrafyasında, hala sağlık hizmetlerinin yetersizliği, kapsayıcılık ve erişim gibi nedenlerle günümüz şartları ve teknolojisiyle çok kolay çözülebilecek sağlık sorunları imkansızlıklar nedeniyle devam etmekte. Bu sorunların birçoğu hemen yanı başımızda, yakın coğrafyamızda yaşanmakta.

Sorunlar karşısında yokmuş gibi davranmamız bizden beklenemez. Bu sorunlar birlik olmayı, imkanları bir araya getirerek çözüm arayışlarını gerekli kılmakta. Bu nedenle Önlenebilir Körlükle Mücadele İttifakı'nı çok kıymetli buluyoruz."

- "Afrika'da 33 milyon katarakt ameliyatı gereken hasta var"

Eyüp Gümüş, Türkiye'nin dünyanın her yerindeki mazlum ve muhtaçlara elini uzatma gayretinde olduğunu anlattı.

Bu kapsamda sağlık alanında Türkiye'nin yaptığı çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Gümüş, Afrika'nın birçok ülkesinde Sağlık Bakanlığı'nın küçük sağlık merkezleri ve hastaneler kurarak, ilgili bölgede sağlık sisteminin iyileştirilmesi ve eğitimlerini yapmak için çalıştığını dile getirdi.

Gümüş, Afrika'da 33 milyon katarakt ameliyatı gereken hasta olduğuna dikkati çekerek, şu öneride bulundu:

"Aslında bu projeyi daha hızlı şekilde çözebiliriz. Biz yılda 1 milyon katarakt ameliyatı diyelim, projeyi hızlandıralım. Sağlık Bakanlığı olarak İslam Kalkınma Bankası ile bu projenin daha volümlü şekilde yapılmasını sağlamak hedefimiz olsun. Bugün bu toplantının çıktısı olarak, biz Sağlık Bakanlığı olarak ekipleri kuralım, İslam Kalkınma Bankamızla beraber bu rakamı gelin 5 yılda tamamen ortadan kaldıralım. Bakanlık olarak her zaman gerekli desteği vermeye hazırız."

- "Dünyadaki körlerin yüzde 90'ı gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor"

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, gözlerin insan hayatı için önemine dikkati çekerek, yabancı katılımcılara Türkçedeki "gözün gibi bak" deyiminin anlamı ve içeriği hakkında bilgi verdi.

Buradan hareketle dünyada sağlıkta belli bölgelerden kaçamayacak engelli insanlar bulunduğuna işaret eden Kınık, geç kalmadan tedavi için sağlanan bu ittifakın çok önemli olduğunu anlattı.

Kınık, şunları kaydetti:

"Küresel körlüğün yüzde 80'i önlenebilir, bu da 30 milyon insana tekabül ediyor. Bu vakalar önlenebilir veya tedavi edilebilir vakalar. Küresel körlük yaşlanma ve nüfus artışı ile birlikte maalesef artıyor. Bu alanda kolektif şekilde önemli başarı sağlandı bu alanda. Zaten ittifakın önemi de bu noktada ortaya çıkıyor.

Yüzbinlerce insan göz muayenesinden geçiyor, 50 bini aşkın insan da özellikle katarakt ameliyatları ile birlikte göz sağlığına kavuşuyor. Önlenebilir körlüğü odak noktamıza alıyoruz ve bu alanda ek kaynaklar ortaya koyuyoruz. Şu ana kadar önemli bir katkı yapıldı ama üye devletlerin ve donör organizasyonlarının artık bu alana daha fazla katkı yapması gerekiyor. Dünyadaki körlerin yüzde 90'ı gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor ve bunların büyük kısmı sahra altı Afrika Bölgesi'nde. Bu yüzde bölge, ittifakın odak noktası haline geldi."

Gerekli kaynaklarla doğru insanlara ulaşılması durumunda körlüğün, tamamen yok etmek mümkün olmasa da, çok büyük miktarda azaltılabileceğinin altını çizen Kınık, yılda 9 milyon insana ulaşıldığını, önlenebilir körlüğün önüne geçmek için bu sayının 2-3 katına çıkarılması gerektiğini söyledi.

Kınık, "Gerekli adımları atmazsak, önümüzdeki 3-4 yıl içinde yine dünyada 30-40 milyon önlenebilir körlük vakası ortaya çıkacak." dedi.