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Kornealar dile geldi: Doktor hastası ile 'Korneanın Sesi' oldu
İzmir'de, kornea nakli yapan doktor ile nakil yapılan hasta ve organlarını bağışlayan kişilerin oluşturduğu "Korneanın Sesi" grubu 100'üncü konserini verdi.
Kornealar dile geldi: Doktor hastası ile 'Korneanın Sesi' oldu
28 Aralık 2018 - AA
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İZMİR- Karşıyaka Belediyesi ile İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesinin, Suat Taşer Sanat Merkezi'nde düzenlediği konserde, Ege Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Göz Bankası Tıbbi Müdürü Prof. Dr. Sait Eğrilmez, kornea nakli yapılan TRT Ses Yarışması birincisi Cem Cansız, görme engelli kornea bağışçısı ve sanatçı Mazlum Acar ile organlarını bağışlayan Senem Ersin Genç, Dr. Çağlayan Hergül, Miraç Yılmaz'dan oluşan "Korneanın Sesi" grubu sahne aldı.

Grup, çoğunluğu Aşık Veysel ve Neşet Ertaş'a ait dizelerinden oluşan türküleri seslendirdi.

"100'üncü konserimi vermenin mutluluğunu yaşıyorum"

Eğrilmez, konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, kornea nakli yapan doktor ile hastasının düeti olarak ilk kez 2009'da konserler vermeye başladıklarını söyledi.

Her konser verdiği kentte vatandaşların büyük desteğini gördüğünü belirten Eğrilmez, "Bugün 100'üncü konserimizi vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız organ bağışının çok değerli bir şey olduğunu anlatmak. Ben Türkiye'de organ bekleyen kişi kalmadığı güne kadar bu konserlerimi sürdüreceğim." dedi.

"Türkülerle organ bağışının önemini anlatıyoruz"

Cansız da Eğrilmez tarafından hem 2002 hem de 2008'de kornea nakli olduğunu, beraber sahneye çıkmaya ondan sonra karar verdiklerini ifade etti.   

Her konserde heyecanlandığını vurgulayan Cansız, "Söylediğimiz türkülerle organ naklinin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Burada bağışlanan organlardan bir kişi faydalansa bunun mutluluğunu yaşıyorum. Konserler sayesinde çok güzel insanlar tanıdık." şeklinde konuştu. 

Bu arada konser kapsamında Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan stantta 56 kişi organ bağışında bulundu.

Anahtar Kelimeler:

ege universitesi hastanesi prof dr sait egrilmez mazlum acar dr caglayan hergul

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