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Korona bir bebeğe bulaştı!
Japonya'da bir yaşının altındaki bir bebeğe korona virüsü bulaştı.
Korona bir bebeğe bulaştı!
01 Nisan 2020 15:00 - İHA
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Zatürre belirtileri gösteren bebeğin yoğun bakıma alındığı açıklandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren öldürücü Korona virüsü, Japonya'da bu kez bir bebeğe bulaştı. Tokyo yakınlarındaki Yamanashi Eyaleti'nden yetkililer, bir yaşından küçük bir kız çocuğunun Korona virüsü testinde pozitif sonuç verdiğini açıkladı. Yamanashi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve şiddetli zatürre belirtileri gösteren bebeğin tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği kaydedildi.

Çin başta olmak üzere farklı ülkeler daha önce Korona virüsünün yaşlılar kadar olmasa da bebekleri de etkileyebileceğini gösteren vaka örnekleri açıklamış, Çinli araştırmacılar Ocak ayında Wuhan'da virüsten enfekte olduktan sonra zatürre semptomları geliştiren 1-7 yaş arası 6 çocuk hastayla karşılaşıldığını bildirmişti. Biri yoğun bakımda tedavi gören vakaların tümünün daha sonra iyileştiği kaydedilmişti.

Anahtar Kelimeler:

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