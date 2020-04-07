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Korona duacısı tutuklandı
Kendisini sosyal medyada ‘Fikret Zikret Gürsoy Hocaefendi’ diye tanıtan ve koronavirüs korkusuyla psikolojisi bozulanları 200 TL karşılığı tedavi ettiğini, bu hastalığa yakalanmamaları için dua okuduğunu iddia eden Fikret Gürsoy’un (61) ofisine baskın düzenlendi. Yakalanan Gürsoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Korona duacısı tutuklandı
07 Nisan 2020 11:03 - Hürriyet
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İstanbul’da Fikret Gürsoy (61) sosyal medya hesaplarında kendisini, ‘araştırmacı, yazar, şair, radyo ve tv programcısı, İstanbul’da bulunan bütün adliyelerde 20 yıldır uzman bilirkişi, Kuran Tedavi Merkezi müdürü’ olarak tanıtıyordu. Kendine kurduğu internet sitesinde Güngören’deki ‘Kuran Tedavi Merkezi’ni tanıtan videolar da koyan Gürsoy, manevi hastalıkları tedavi ettiğini söylüyordu. Kendisini ‘Fikret Zikret Gürsoy Hocaefendi’ olarak tanıtıyordu.

SMS KARŞILIĞI DUA

Sosyal medya hesaplarında dünyayı saran koronavirüs ile ilgili son günlerde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Gürsoy’un ayrılan çiftleri barıştırdığı, büyü bozduğu, kısmet açtığı, koronavirüs korkusuyla kendisine gelenlere nedeniyle psikolojisi bozulanları 200 TL karşılığı tedavi ettiği ve bu hastalığa yakalanmamaları için dua ettiği öne sürüldü.

Bazı televizyon ve radyolarda dini programlar yapan Gürsoy, SMS karşılığı dua da ediyordu. Bazı vatandaşların Gürsoy tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek şikâyette bulunmaları üzerine Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis, Gürsoy’u iletişim için verdiği numaradan arayarak geçen cumartesi günü saat 15.00 sıralarında adresine gitti. Yapılan tedavinin ardından 200 TL ödeyen polis ekipleri, gerçek kimliklerini açıklayarak Gürsoy’u gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Gürsoy hakkında, ‘dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a aykırılık suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Gürsoy çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:

fikret gursoy sms karsiligi dua koronavirus

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