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Korona virüs Bilim Kurulu toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak.
Korona virüs Bilim Kurulu toplanacak
17 Nisan 2020 09:22 - İHA
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Toplantı sonrasında saat 16.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. 

Anahtar Kelimeler:

fahrettin koca bilim kurulu

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