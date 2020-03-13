Korona virüs ilk defa bir 'devlet başkanı'na bulaştı

İngiliz yayın organı Daily Mail'in yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre Brezilya lideri Jair Bolsanaro'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Koronavirüs böylece ilk defa bir devlet başkanına bulaşmış oldu.

Bolsanaro ve ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz cumartesi günü akşam yemeğinde bir araya gelerek tokalaşmıştı.