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Korona virüs olduğunu sanan yaşlı adam 3. kattan atladı
Manisa'da korona virüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak hayatını kaybetti. Yaşlı adamın yapılan testi negatif çıktı.
Korona virüs olduğunu sanan yaşlı adam 3. kattan atladı
24 Nisan 2020 18:12 - İHA
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Manisa'nın Salihli ilçesinde özel bir bakımevinde kalan ve böbrek yetmezliği tedavisi gören 67 yaşındaki adam, Kovid-19 şüphesiyle kaldırıldığı hastanenin 3. katından atlayarak intihar etti.

Manisa'nın Salihli İlçesinde özel bir bakımevinde kalan ve böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gören 1953 doğumlu R.Ç. isimli yaşlı adam diyaliz sonrası ateşinin yükselmesi sonucu 21 Nisan günü Salihli Devlet Hastanesinde Kovid-19 şüphesi ile gözlem altına alındı.

3. KATTAN ATLADI

Yaşlı adam bu sabah saat 08.55 sıralarında hastanenin 3. katındaki odasının penceresinden atlayarak beton zemine çakıldı.

KORONA VİRÜS OLMADIĞI ANLAŞILDI

Ağır yaralanan yaşlı adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yaşlı adamın yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 3 kattan atladi intihar

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