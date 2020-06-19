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Korona virüs paylaşımına hapis istemi: Panik yaratmak amaçlı
Corona virüsü salgını sonrasında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiye ait videoyu paylaşıp salgın nedeniyle öldüğü şeklinde paylaşım yapan şüpheli Faik T. hakkında iddianame düzenlendi.
Korona virüs paylaşımına hapis istemi: Panik yaratmak amaçlı
19 Haziran 2020 09:44 - DHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen dünyada ve ülkemizde etkileri hala devam eden corona virüsü salgınıyla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince internet üzerinden suç içerikli paylaşımların tespitinin yapıldığı kaydedildi.

Şüpheli Faik T.’nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 23 Mart 2020 günü halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçunu oluşturabilecek nitelikte paylaşım yaptığı belirtildi.

Şüphelinin, cadde kenarında hareketsiz şekilde yatan bir kişinin görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaşarak “İstanbul Eminönü corona virüsünden dolayı öldüğü söyleniyor” şeklinde yorum yazdığı ifade edildi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Şüpheli Faik T.’nin savunmasında, Twitter hesabının ve paylaşımın kendisine ait olduğunu, halkı paniğe sevk edecek bir amaç gütmediğini, pişman olduğunu söylediği iddianamede yer aldı.

Hakkında “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen şüpheli Faik T., iddianame kabul edilirse önümüzdeki günlerde İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

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