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Korona virüsü yenen 5 yaşındaki Miray ve ailesi alkışlarla taburcu edildi
Çorum’da hastanedeki tedavi sürecinin ardından korona virüsü yenerek sağlığına kavuşan 5 yaşındaki Miray'ın yanı sıra ağabeyi ve babası, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Ayrıca geçen ay İtalya'dan gelerek tedbir amaçlı hastaneye alınan bir gurbetçi de aynı gün taburcu edildi.
Korona virüsü yenen 5 yaşındaki Miray ve ailesi alkışlarla taburcu edildi
13 Nisan 2020 16:31 - İHA
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Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Yeşilköy'de yaşayan Zafer Kapaklıka, yaklaşık 8 gün önce grip şüphesiyle İlçe Devlet Hastanesine başvurdu. Çorum'a sevk edilen Kapaklıkaya'nın korona virüs testlerinin sonucu pozitif çıkınca önce kendisi, ardından birkaç gün sonra da 5 yaşındaki kızı Miray ve 12 yaşındaki oğlu Mustafa tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan Kapaklıkaya ailesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu edildi.

Evde kal çağrısı yaparak sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler
Hastaneden taburcu olan Kapaklıkaya kardeşler, “evde kal” çağrısı yaparak sağlık çalışanlarına tedavi sürecinde gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. Önce normal grip belirtisiyle rahatsızlığın başladığını dile getiren baba Zafer Kapaklıkaya, “Virüse ne zaman yakalandığımızı biz de bilmiyoruz. Normal gribi atlatamayınca doktora başvurdum. Kargı İlçe Devlet Hastanesi'nde testlerim pozitif çıkınca 6 Nisan'da buraya geldim. Hastaneye düşmeyince kimse anlamıyor. Bizim de aynısıydı. Maske takmadık. Bundan korunmak için önce maske taksınlar. Evden çıkmasınlar” dedi.
Anne Gülhanım Kapaklıkaya ise, “Allah doktorlarımızdan, hemşirelerimizden razı olsun. Sonsuz bir hizmet vardı” diye konuştu.

İtalya'dan geldi tedbir amaçlı kontrol altına alındı
Ayrıca geçtiğimiz ay İtalya'dan gelerek öksürük şikayetiyle kontrol amaçlı hastaneye alınan bir gurbetçinin de testleri negatif çıkınca hastaneden taburcu edildi. 12 Mart'ta İtalya'dan geldiğini 14 gün evinde karantinada kaldığını, karantina bittikten bir hafta sonra öksürük şikayetiyle hastaneye başvurduğunu dile getiren Murat Yılmaz ise, “Öksürük şikayetim ve İtalya'dan gelmem nedeniyle gözetim altında tutuldum. Sonuçlarım negatif çıktı. Şu anda taburcu oluyorum. Sağlıkta İtalya ile Türkiye arasında çok çok fark var. Gerçekten Avrupa Türkiye'yi kıskanıyor dedikleri kadar var. Avrupa ile Türkiye'deki hizmet ölçülemez” ifadelerini kullandı.
 

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