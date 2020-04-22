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Korona virüsü yenen erkek hemşire, plazma bağışında bulundu
Virüsü yenen hemşire, başka hastalar için bağışta bulundu Sivas’ta korona virüsü (Covid-19) yenerek sağlığına kavuşan erkek hemşire, başka hastaları kurtarmak için İmmün plazma tedavisinde kullanılmak üzere kan bağışında bulundu.
Korona virüsü yenen erkek hemşire, plazma bağışında bulundu
22 Nisan 2020 18:10 - İHA
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Sivas'ta korona virüsü (Covid19) yenerek sağlığına kavuşan erkek hemşire, başka hastaları kurtarmak için İmmün plazma tedavisinde kullanılmak üzere kan bağışında bulundu.

Sivas’ta korona virüsü (Covid19) yenerek sağlığına kavuşan erkek hemşire, başka hastaları kurtarmak için İmmün plazma tedavisinde kullanılmak üzere kan bağışında bulundu.
Medicana Sivas Hastanesi'nin acil servisinde hemşire olarak çalışan evli 1 çocuk babası 31 yaşındaki Mustafa Aydoğdu, yakalandığı korona virüsü yenerek geçtiğimiz hafta sağlığına kavuşmuştu. Aydoğdu, kendisi gibi virüse yakalanan diğer hastaların da sağlığına kavuşması için İmmün plazma tedavisinde kullanılmak üzere kan bağışında bulundu.
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kan Merkezinde bağışta bulunan Aydoğdu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “10 gün sonra iki ünite bağışta bulunacağım. İyileştim, hastalığı yendim, işimin başındayım ve mutluyum. Nefes darlığı ve ateşle başlayan bir sürecim oldu. Toplam 1 hafta tedavinin ardından taburcu oldum. 14 gün karantinayı tamamladıktan sonra tekrar iş başı yaptım. Şimdi daha güçlü bir şekilde işimin başındayım” dedi.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ömer Tamer Doğan, “Ben Mustafa’ya her şeyden önce geçmiş olsun diyorum. Mustafa bir sağlık çalışanı olarak hastalara hizmet ederek sonra da kendisi hasta olduğunda bu hastalıkla büyük bir savaş içindeydi ve bu savaşı kazandı. Darısı inşallah diğer hastalara. Ben kendisine bu bağışından dolayı çok teşekkür ediyorum. En az 2 hastaya umut olacak" dedi.

Anahtar Kelimeler:

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