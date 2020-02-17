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Koronavirüs 15 dakikada tespit edilebilecek
Çin'de bir üniversite, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 15 dakikada saptayan hızlı test kiti geliştirdi
Koronavirüs 15 dakikada tespit edilebilecek
17 Şubat 2020 - AA
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PEKİN -Şinhua ajansının haberine göre, Tiencin'deki Nankay Üniversitesi ile ilaç şirketlerinden uzmanlar, yürüttükleri çalışmayla "Yeni Tip Koronavirüs IgM/IgG Antikor Tespit Kiti"ni geliştirdi.

Kovid-19'u 15 dakikada saptayabilen test kiti, şüpheli kişileri kolay ve hızlı şekilde tespit edebilecek. Tespit sürecini hızlandıracak kitin kısa sürede salgının önlenmesi için kullanılması bekleniyor.

Diğer yandan, Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Vuhan’a Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında gönderilen sağlık personeli sayısı 30 bini geçti. 

Bu rakamın yaklaşık 11 bininin yoğun bakım uzmanı olduğu belirtilirken, sağlık personellerinin ülkenin 29 farklı eyaletinden gönderildiği kaydedildi. 

Çin’de cuma günü yapılan açıklamada, ülkede 1716 sağlık personelinin Kovid-19’a yakalandığı, bunlardan 6’sının hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 1771 kişinin hayatını kaybettiği, kesinleşen vaka sayısının 70 bini aştığı bildirilmişti.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus yeni tip koronavirusigmigg antikor tespit kiti kovid-19

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