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Koronavirüs ABD'de ilk kez kişiden kişiye bulaştı
ABD'de yeni tip koronavirüsün (2019nCoV) ilk kez kişiden kişiye bulaştığı duyuruldu.
Koronavirüs ABD'de ilk kez kişiden kişiye bulaştı
30 Ocak 2020 -
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Çin'in Vuhan kentinden, yaşadığı Chicago'ya gelen bir kadının, virüsü eşine de bulaştırdığını açıkladı. 

Son vaka ile ABD'de koronavirüs taşıyan hasta sayısı 6'ya çıkarken yetkililer, 5 hastanın virüsü Çin seyahatinden kaptığını, son hastaya ise Çin'den dönen eşinden bulaştığını kaydetti. 

Son vaka ile virüs ilk kez ABD'de kişiden kişiye bulaşmış oldu. 

Eşine virüsü bulaştıran kadının aralık 2019'da Vuhan'a seyahat ettiği ve 13 Ocak'ta da Chicago'ya döndüğü belirtildi.

Hastanede tedavi altına alınan 60'lı yaşlardaki çiftin durumlarının şimdilik iyi olduğu kaydedildi.

Koronavirüsün, gribe benzer şekilde öksürük ve hapşırık ile havaya karışan damlacıklardan yayıldığını düşünülüyor. 

Virüse, Illinois dışında ABD'de şimdiye kadar Arizona, Güney California ve Washington eyaletlerinde rastlandı.

Anahtar Kelimeler:

abd koronavirus

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