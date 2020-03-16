Koronavirüs anksiyetesinin durdurulamamasının 7 nedeni

MEDİMAGAZİN - Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz Çarşamba günü Kovid-19 pandemisini ilan etmişti. Kovid-19 mevsimsel gripten daha bulaşıcı ve daha ölümcül; fatalite oranı 20-30 kat daha yüksek. Ayrıca gribin aksine, hiçbirimizin daha önce maruziyet ya da aşılanma ile edinilen bir bağışıklığı bulunmuyor.

Her geçen gün daha büyük bir sorun haline gelen Kovid-19 stresi, Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz salı günü salgın sırasında mental sağlığı koruma kılavuzunu gündeme getirdi.

Kılavuzda;

"Sizde endişe ve stres yaratacak haberleri izlemeyi, okumayı ve dinlemeyi bırakın; kendinizi ve sevdiklerinizi korumak üzere pratik bilgilerin arayışında olun."

"Gün içinde bir veya iki kez spesifik saatlerde güncel bilgiler edinin." gibi önerilerde bulunuldu.

Amerikan Psikoloji Derneği'den psikolog Vaile Wright, Kovid-19 anksiyetesinin nedenlerini yedi başlıkta şöyle aktardı:

1- Tıbbi belirsizlik

Kimlerin virüse karşı risk altında olduğu, kimlerin bulaştırıcı olduğu, gerekli koruyucu önlemler (el yıkama ve kalabalıktan kaçmak yeterli mi? evinizden çıkmamalı mısınız?), salgının nasıl sonlanacağı gibi belirsizlik durumları anksiyeteyi artırıyor.

George Washington Üniversitesi'nden Mary Alvord bu durumu "Belirsizlik, insanları korkutuyor." diye ifade ediyor.

2- Alışkın olmamamız

Grip'in yüksek fatalite oranının korku saçmamasının nedeni (Amerika'da yetişkinlerin yarıdan fazlası aşılanmıyor) alışkın olmamız. Her sene grip olduğumuz için sonuçlarını öngörebiliyoruz. Yeni korona virüse alışkın olmamamız belirsizlik ile bir araya geldiğinde anksiyete yaratıyor.

3- İdari problemler

Amerika'da Başkan Yardımcısı Mike Pence'in sözünü verdiği yaklaşık 1.5 milyon Kovid-19 test kiti sağlanamadı. Doğru informasyon yapılmayışı gelecek kaygısını artırıyor.

4- Uzman gafları

Karantinada olanların neler yapması gerektiğine ilişkin çelişkili bilgiler insanlarda korkuyu artırdı. Ayrıca geçtiğimiz ay CDC'ye ait yerel sağlık kuruluşları kitlerin yanlış sonuçlar verdiğinin farkına vardı.

5- Kontrol edilememesi

Okulların kapanma ihtimali, iş durumu, seyahatlerin iptal olasılığı gibi kontrolümüz dışında gelişen durumlar günlük yaşantıyı olumsuz etkiliyor.

6- Kişisel vs. toplumsal risk

Dünya genelinde vaka sayısı 118,000'i geçerken ve milyonlara uzanırken, ölüm sayısı 4,000'i geçmişken toplumsal risk elbette çok yüksek.

Ancak ortalama bir bireyin ağır hasta olma riski oldukça düşük.

Bu iki çelişen durumu beynimizin ayırt etmesi güç.

Yani asıl risk ülkeler ve ekonomilerine ait, bireysel riskler çok daha az.

7- Medikal dışı endişeler

Amerika'da, sağlık korkusuna ek olarak finansal anksiyetenin sinerjik etkisi mevcut.

Geçen hafta HealthCare.com tarafından yapılan ankette 2,500 Amerikalı katılımcının yalnızca % 31'i Kovid-19'un yol açabileceği sağlık harcamalarını karşılayabileceğini belirtti.

Dr Tuğba Gamsız

Medimagazin Dış Haberler Editörü