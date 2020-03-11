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Koronavirüs anne karnındaki bebeğe geçmiyor
Jinekolog Opr. Dr. Mustafa Melih Erkan, İngiliz Kraliyet Kadın Doğum Derneğinin vakalar üzerinde yapılan çalışma sonuçlarına göre anne adayından bebeğine geçen bir korona virüs vakasına rastlanmadığını belirtti.
Koronavirüs anne karnındaki bebeğe geçmiyor
11 Mart 2020 - İHA
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İZMİR-Jinekolog Opr. Dr. Mustafa Melih Erkan, korona virüsle ilgili yapılan bilimsel çalışmaları değerlendirdi. Korona virüs (Kovid-19) ve gebelik konusunda anne adaylarını rahatlatacak açıklamalarda bulunan Opr. Dr. Erkan, son bir ayda tüm dünyada, özellikle de Çin ve ABD’deki korona virüs vakalarıyla ilgili verileri değerlendiren İngiliz Kraliyet Kadın Doğum Derneğinin bu kılavuzu 9 Mart günü yayımladığını kaydetti. Güncel gelişmeler ve son yayınlanan bilimsel çalışmalar ışığında gebeleri bilgilendiren Opr. Dr. Erkan şöyle konuştu:

“Yeni tip korona virüs, Kovid-19 veya SARS-COV-2 ismi ile bilinen ve yaklaşık 3 aydır tüm dünyada ciddi korku oluşturan bu virüs aslında SARS ve MERS gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açan ve önceki yıllarda da dünya üzerinde ciddi salgınlar yapmış bir virüs ailesinin üyesi. Oldukça hızlı yayılan, solunum yolu ile bulaşan bu virüs gebelerin de korkulu rüyası oldu. Anne adaylarımız en çok gebelikte geçirilen bir korona virüs enfeksiyonunun anneye ve bebeğe ne gibi zararlar vereceği, anne karnındaki bebeğe enfeksiyonun geçip geçmeyeceği, doğum şekli, doğumdan sonra bebeğini emzirip emziremeyeceği gibi soruların cevabını merak ediyor. Öncelikle bilinmesi gereken gebelerde korona virüs enfeksiyonunun bulguları diğer bireylerdekinden farklı değil" dedi.

"Enfeksiyon sebebi ile sezaryene gerek yoktur"
Opr. Dr. Erkan, İngiliz Kraliyet Kadın Doğum Derneğinin yayımladığı kılavuza göre korona virüsünde anne adayından bebeğine geçmiş bir olgunun henüz gösterilmediğini kaydederek şunları söyledi:

"Özellikle hastalığın en sık görüldüğü ülke olan Çin’de yapılan çalışmalarda, bebeğin içerisinde olduğu amniyon sıvısında, kordon kanında, yeni doğan bebeğin boğazından hemen doğum sonrasında alınmış sürüntü örneklerinde ve anne sütünde virüs izlenmemiştir. Bu sebeple güncel bilgiler ışığında korona virüs enfeksiyonunun anne karnında bebeğe geçmediği kabul ediliyor. Aynı virüs ailesinin diğer üyelerinin sebep olduğu SARS ve MERS hastalıklarında ciddi derecede düşük ve erken doğum riski görülmüş olsa da yeni tip korona virüs enfeksiyonunda düşük veya erken doğum riskinde bir artış yoktur. Tüm önlemlere rağmen gebelik sırasında korona virüs enfeksiyonu geçiren kişiler acilen sağlık kurumlarınca karantina altına alınmalı ve gerekli tedaviye başlanmalıdır. Tedavi ve takip süreci diğer bireylerden farklı değildir. Özellikle bu dönemde çekilecek röntgen ve tomografiler bebeği etkileyebileceği için annelerin endişe etmesine sebep olur ancak anne karnındaki bebek için gerekli koruma önlemleri alındıktan sonra bu tetkiklerin yapılmasına izin verilmelidir. Anne sağlığı her zaman birinci önceliktir. Virüsün alındıktan sonra yaklaşık 14 günlük bir kuluçka süresi vardır. Bu sebeple doğuma yakın enfekte olmuş hamilelerde henüz hastalık bulguları ortaya çıkmamış bile olsa, doğumdan sonra hastalık bulguları görülebilir. Böyle bir durumda mutlaka doktora başvurulmalıdır. Tüm dünyada görülen olgulardan ve yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre korona virüs enfeksiyonu doğum şeklini etkilemez. Enfeksiyon sebebi ile sezaryene gerek yoktur" şeklinde konuştu.

"Doğumdan hemen sonra anne ile temasa bağlı bulaş gerçekleşebilir"
Korona virüsünün anneden bebeğe anne karnında geçmediğini bir kez daha vurgulayan İzmir Kent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Melih Erkan, "Ancak doğumdan hemen sonra anne ile temasa bağlı bulaş gerçekleşebilir. Bazı ülkelerde korona virüslü annelerin bebeği doğduktan hemen sonra yanlarından alınmış, başka bir ortamda gözlenmiş ve anne sütü verilmemiştir. Şuan tüm dünyada kabul gören yaklaşım anne ile bebeğin birlikte kalması yönündedir. Anne bebek bağlanmasının sağlanması bebeğin sağlığı için anne sütünü rahatlıkla alması, hem anne hem de bebek için hayati derecede önemlidir. Bu nedenle anne ile bebek bazı önlemler alınarak aynı odada izlenebilir" dedi.

Anahtar Kelimeler:

korona virus gebelik kadin dogum sezaryen hamile

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