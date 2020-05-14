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Koronavirüs araştırması: Doktorlar kendilerinden çok yakınları için endişe ediyor
Ipsos tarafından Türkiye’deki 40’ı aşkın ilde, 10’dan fazla uzmanlık alanında doktorlarla gerçekleştirilen araştırmada Koronavirüs salgınıyla ilgili doktorların düşüncelerini ve mevcut pratiklerine etkisini anlamaya yönelik detaylı bir rapor hazırlandı.
Koronavirüs araştırması: Doktorlar kendilerinden çok yakınları için endişe ediyor
14 Mayıs 2020 15:46 - Haber7
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Türkiye’de Koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben kamuoyunun bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak beraberinde hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının toplumdaki yansımalarını Ipsos düzenli olarak takip etmektedir.

Ipsos’un Koronavirüs Salgın sürecinde “Toplum Nabzı Genel Kamuoyu Araştırması” nın  ikinci ve üçüncü dönem açıklanan özet sonuçlarında; kamuoyunun endişe düzeyi ilk döneme göre 15 puan artış ile %94’e çıkmıştı.

 Pandemi sürecinde en fazla risk altında olan mesleki grup; doktorların büyük çoğunluğu %72’si kendilerinden ziyade yakınları için endişe ediyor.

Endişenin dışında yöneltilen ; ‘Koronavirüs salgın sürecinde Doktorların mesleki pratiklerinde ne gibi değişimler oluyor?’ sorusuna Ipsos’un Covid-19 Doktor Araştırmasına göre ; doktorların %44’ü bazı hastaları için ameliyatların iptal edildiğini veya ertelediğini belirtiyor. %58’i ise bölümlerindeki hekim sayısının Covid-19 vakasıyla ilgilenmesi nedeniyle azaldığını belirtiyor.

Doktorların Hasta sayısındaki değişimleri konusunda ise Covid-19 öncesine nazaran haftalık gördükleri hasta sayısında %69’luk bir azalma olduğunu anlatıyor. 

Hekimlerin Covid-19’a dönük öngörüleri; Ipsos Covid-19 Doktor Araştırmasına göre %54’ü, Covid-19’un grip gibi mevsimsel olduğunu belirtirken, %25’i ise tek seferlik bir pandemi olduğunu düşünüyor.

Araştırma Künyesi

Bu çalışma, Ipsos tarafından 10 – 16 Nisan tarihlerinde Türkiye’deki 481 hekimle online görüşmelerle gerçekleştirildi. 40’ı aşkın şehirdeki 10’dan fazla uzmanlık alanındaki hekimler araştırmada kapsandı.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus doktor arastirmasi

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