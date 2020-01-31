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Koronavirüs aşısı için tarih verildi
Fransız Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları koronavirüs aşısının 20 aylık bir süre içerisinde tamamlanabileceğini bildirdi
Koronavirüs aşısı için tarih verildi
31 Ocak 2020 -
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Reuters'ta yer alan habere göre Fransız Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları, Çin'den dünyaya yayılmaya başlayan yeni tip coronavirüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları, koronavirüsü tedavisinde kullanılması adına bir aşı geliştirmeye çalıştıklarını açıkladı.

Enstitü yetkilisi Christophe D'Enfert gazetecilere yaptığı açıklamada aşının 20 ay içerisinde kullanılabileceğini ifade etti.

Çin sağlık yetkilileri bugün coronavirüsünde son durumu dünyaya duyurdu. Yapılan son açıklamada virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 213'e yükseldiği, enfekte olan insan sayısının da 9 bin 809 olduğu belirtildi.

 

Anahtar Kelimeler:

asi coronavirus koronavirus

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