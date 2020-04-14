Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişi konuştu
Koronavirüs salgınına karşı ABD’de geliştirilen ilk aşının denendiği ilk insan olan 44 yaşındaki Jennifer Haller bu süreçte yaşadıklarını anlattı.
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişi konuştu
14 Nisan 2020 12:11 - Cumhuriyet
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Aşının ilk denendiği kişi olan 44 yaşında iki çocuk annesi Jennifer Haller bu süreçte yaşadıklarını İngiliz The Telegraph gazetesine anlattı.

Aşı çalışması ile ilgili gönüllü arandığını Facebook’ta gördüğünü belirten Haller ilk olarak aklına “belki ben de bir katkıda bulunabilirim” fikrinin geldiğini ve sürece koronavirüs karşı mücadele etmek için gönüllü olduğunu belirtti.

Gönüllü olmaya karar verdikten sonra eşi ve akrabalarının bazı çekincelerini dile getirdiklerinin altını çizen Haller “Evet bir çok risk var ama ben son derece pozitif bir insanım ve riskleri gözardı etmek için elimden geleni yaptım” dedi.

Aşı yapıldıktan sonra yaşadıklarına da değinen Haller ilk gün ateşinin bir miktar yükselmesi ve ikinci gün kolunda meydana gelen ağrı dışında hiçbir şikayet yaşamadığının altını çizdi.

Koronavirüse karşı aşının bulunacağına dair güveninin tam olduğunu belirten Haller diğer bilimsel araştırmalara da insanların gönüllü olarak yardım etmeleri çağrısında bulundu. ABD'nin Washington eyaletinde yapılan aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörüyor.

Anahtar Kelimeler:

jennifer haller asi covid-19

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.