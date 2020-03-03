Koronavirüs bahanesi oldu: Sanık mahkemeye çıkmamak için 'koronayım' dedi

DUSSELDORF - Almanya’nın Düsseldorf kentinde koronavirüsü taşıdığını iddia eden 29 yaşındaki sanık, koronavirüsü şüphesiyle karantina altında olduğu ve cezaevini terk etmesine izin verilmediği gerekçesiyle bölge mahkemesindeki duruşmasına katılmadı.
Daha sonra savcılık tarafından yapılan araştırmada, sanığın isminin şüpheli vakalar listesinde olmadığı ortaya çıktı. Sanığa bölge mahkemesi tarafından mahkemeyi yanıltma suçundan 2 bin 500 euro para cezası verildi.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
|12/03-15/03
|Uludağ 2020 KBB Günleri
|KULAK-BUR...
|BURS
|19/03-21/03
|8. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa Kongresi
|KADIN...
|ANKA