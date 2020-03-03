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Koronavirüs bahanesi oldu: Sanık mahkemeye çıkmamak için 'koronayım' dedi
Almanya’da bir sanık korona virüsü vakası olduğunu iddia ederek mahkemeye çıkarılmayı reddetti. Savcılığın yaptığı araştırma sonucunda sanıkta korona virüsü şüphesi olmadığı ortaya çıktı
Koronavirüs bahanesi oldu: Sanık mahkemeye çıkmamak için 'koronayım' dedi
03 Mart 2020 - İHA
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DUSSELDORF  - Almanya’nın Düsseldorf kentinde koronavirüsü taşıdığını iddia eden 29 yaşındaki sanık, koronavirüsü şüphesiyle karantina altında olduğu ve cezaevini terk etmesine izin verilmediği gerekçesiyle bölge mahkemesindeki duruşmasına katılmadı.

Daha sonra savcılık tarafından yapılan araştırmada, sanığın isminin şüpheli vakalar listesinde olmadığı ortaya çıktı. Sanığa bölge mahkemesi tarafından mahkemeyi yanıltma suçundan 2 bin 500 euro para cezası verildi.

 

Anahtar Kelimeler:

almanya koronavirus karantina

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