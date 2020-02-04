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Koronavirüs Belçika ve Malezya'da ilk kez görüldü
Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen bir Belçika vatandaşı ile Singapur'a yaptığı iş ziyaretinde Çinli iş insanlarıyla görüşen Malezya vatandaşında yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Koronavirüs Belçika ve Malezya'da ilk kez görüldü
04 Şubat 2020 - AA
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BRÜKSEL/KUALA LUMPUR - Belçika Sağlık Bakanı Maggie De Block, basına yaptığı açıklamada, pazar günü 9 Belçikalı'nın Çin'in Vuhan kentinden tahliye edildiğini anımsattı. 

Tahliye edilen 9 kişiden birinde koronavirüsün tespit edildiğini belirten De Block, diğer 8 kişinin testlerinin yapıldığını ve virüsün görülmediğini söyledi. De Block, koronavirüs tespit edilen kişinin Saint Peter's hastanesine kaldırıldığını, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Hastane gerekli tecrübe ve teçhizata sahip." açıklamasında bulundu.

Çinli iş insanlarıyla görüşen Malezyalı'ya da koronavirüs teşhisi

Öte yandan, Malezya basınında yer alan haberlere göre, Selangor eyaletinde yaşayan 41 yaşındaki ismi açıklanmayan bir erkek, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle doktora gitti. 

Yetkililer, geçen haftadan bu yana hastanede tutulan kişiye koronavirüs teşhisi koydu.

Hastanın 16-23 Ocak tarihlerinde Singapur'a iş ziyaretinde bulunduğu ve ziyareti sırasında Çinli iş insanlarıyla görüştüğü açıklandı.

Olaya dair açıklama yapan Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmed, hastanın şu an sağlıklı koşulda olduğu ve karantinasının süreceğini belirtti.

Söz konusu vakayla birlikte ilk defa bir Malezyalının koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Anahtar Kelimeler:

maggie de block vuhan koronavirus

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