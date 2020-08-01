Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs, beş yaş altındaki çocuklarda 10 kat fazla
Chicago Lurie Çocuk Hastanesi ve Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi, koronavirüs semptomlarının başlamasından sonraki bir hafta içinde hafif ila orta şiddette hastalığı olan 145 hastaya sürüntü testleri yaptı.
Koronavirüs, beş yaş altındaki çocuklarda 10 kat fazla
01 Ağustos 2020 11:14 - Türkiye
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Hastalar üç gruba ayrıldı: Beş yaşından küçük 46 çocuk, 5-17 yaş arası 51 çocuk ve 18-65 yaş arası 48 yetişkin. Hastalar Ann & Robert H. Lurie Çocuk Hastanesinden Taylor Heald-Sargent tarafından yönetilen ekip tarafından gözlem altına alındı. Sonuç olarak küçük çocukların üst solunum yolunda diğerlerine kıyasla 10 kat ila 100 kat daha fazla SARS-CoV-2 gözlemlendi. Araştırma, JAMA Pediatri tarafından yayımlandı.

Okulların ve çocuk bakımevlerinin yeniden açılmasının tartışıldığı bugünlerde ortaya çıkan bu sonuç, okulların açılmasında değişikliğe sebep olabilir. Heald-Sargent, çoğu çocuğun virüsü nasıl aldığı, bağışıklık sistemlerinin Covid-19'a nasıl reaksiyon verdiği gibi öğrenilmesi gereken çok şey olduğunu da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 bes yasindan kucuk cocuklar sars-cov-2 jama pediatri

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.