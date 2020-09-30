Koronavirüs Bilim Kurulu bu akşam toplanıyor

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.
30 Eylül 2020 09:32
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de toplanacaktır. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacaktır.
Yoğun bakım çalışma zorluğu yüzüne yansıyan Seher hemşireye övgü
TSK'da doktor açığı yaşanıyor: Takviye olarak 198 sivil doktor atandı, 1495 kadro hala doldurulamadı
Bingöl'de 112 Acil Sağlık ekibine taşlı sopalı saldırı
Botoks sonrası ölümle ilgili teslim olan doktor, tutuklandı
Bakan Varank'tan Kovid-19 aşısı açıklaması:İnsanlar üzerinde denemelere başlamak istiyoruz
Batman'da filyasyon ekibindeki doktor saldırıya uğradı
Antibiyotikte büyük tasarruf: Yüzde 35'ten, 24'e düştü!
Genç doktor evde ölü bulundu: TUS'a girmiş, kazanamamıştı!
Doktoru böyle tehdit etti: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.