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Koronavirüs Bilim Kurulu bu akşam toplanıyor
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 18:00’de toplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu bu akşam toplanıyor
12 Nisan 2021 11:15 -
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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 18:00’de toplanacak. Sonrasında saat 19:30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. 

Son dönemde tespit edilen vakaların yüzde 85'i farklı varyantlardan oluşuyor. Bunun için mutasyonlu virüsün seyri enine boyuna analiz edilecek.

Bilim Kurulu'ndan bir gün sonra toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin öncelikli gündemi de yine koronavirüs olacak. Sağlık Bakanı Koca'nın sunum yapacağı toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları kabine üyeleriyle paylaşılacak.

Yeni risk haritası çıkarılacak

İllerdeki yüz bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren harita üzerinde değerlendirme yapılacak, yeni risk haritası çıkarılacak.

Amaç, Ramazan ayını fırsat bilerek insan hareketliliğini azaltmak, vaka sayılarını düşürmek. Bu doğrultuda alınması planlanan ek tedbirler Kabine toplantısında görüşülecek, 81 ilde tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

Aşılama süreci değerlendirilecek

Koronavirüs aşılamaları da toplantının gündeminde olacak. Sağlık Bakanlığı'nın hedefi Temmuz ayına kadar 20 yaş üstünün tamamını aşılamak. Bu noktada, toplantılarda, Türkiye'deki son durum ve yol haritası üzerinde durulacak.

Çin, Almanya ve Rusya başta olmak üzere yurtdışından aşı tedariki ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus bilim kurulu

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