Koronavirüs Bilim Kurulu bugün aşı gündemiyle toplanacak!

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.
30 Aralık 2020 13:10
Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında aşı gündemiyle toplanacaktır. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantının ardından yazılı açıklama yapılacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli COVID-19 aşısını hizmete sunmakta kararlıyız
Samsun'da görev yapan dahiliye uzmanı Ali Murat Uludoğan Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Rektör Özlenen Özkan: 'Çin aşısı oldum, antikor tavan'
Başhekim koronavirüse yenik düştü
Doç. Dr. Fatih Şahiner'den mutasyon açıklaması: Kedi kedidir, biraz saldırganlaşabilir, ama aslan da olmaz fare de
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap: Tedavideki farklılıklar bilimsel çalışmaların çelişkili sonuçlar vermesinden kaynaklanıyor
Uğur Şahin anlaşmanın detaylarını anlattı: 2021 sonuna kadar Allah'ın izniyle başarabilirsek 30 milyonu Türkiye'ye yetiştirebiliriz
2021 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası
Prof.Dr.Mehmet Öz Covid-19 sürecindeki 5 yenilikçi çözümü sıraladı
Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.