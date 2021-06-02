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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da toplantı yapacak. Toplantının detayları ise saat 18.00'da belli olacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
02 Haziran 2021 10:09 - İHA
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Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de açıklama yapacak.

Anahtar Kelimeler:

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