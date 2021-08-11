Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

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11 Ağustos 2021 08:43
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.
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