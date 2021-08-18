Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

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18 Ağustos 2021 12:03
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.
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