Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.
13 Ekim 2021 08:48
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından Fahrettin Koca tarafından yazılı açıklama yapılacak.
Uzmanlar uyarıyor: Gribe karşı bağışıklık zayıfladı, 60 bin kişi hayatını kaybedebilir
İzlanda, kalp kası iltihabında artış gerekçesiyle Moderna'nın kullanımını durdurdu
Sağlık-Sen: Eylül ayında 25 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı
Prof. Dr. Oğuztürk: Molnupiravir ilacı karantinada kalma süresini ciddi oranda azaltabilir
Sağlık Bakanı Koca: Sabit ek ödemenin genel bütçeye aktarılması için çalışmalarımız devam ediyor
Büyükçekmece'de kazada hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Özlü, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi'nde konuştu: Toplumun yüzde 90'ının tam doz aşılanması gerekiyor
TTB'den sağlık çalışanlarının fiili hizmet zammının arttırılması konulu kanun teklifi
TİTCK, Turkovac'ın klinik çalışmalarında üçüncü dozuna onay verdi
Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları
Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,
izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,
fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.