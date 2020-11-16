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16 Kasım 2020 16:50
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.
BionTech firmasının Türk CEO’su Profesör Şahin, aşı tedarikinde Aralık ayına işaret etti
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