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10 Haziran 2020 10:13
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak... Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
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