Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak

Mart ayında ilk vakanın çıkması ardından salgının yayılması ülkemizde birçok tedbiri almamızı sağladı. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın çalışmaları üzerine 81 ilde zaman zaman sokağa çıkma yasağı uygulandı. Özellikle hafta sonları uygulanan yasak, vatandaşları kalabalık ortama girmemesinde etken oldu. Ara ara yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantılarında ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın açıklamasında bulunarak milyonlarca vatandaşı koronavirüs salgını hakkında bilgilendirdi. Bugün de koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı olacak. Sağlık Bakanı da toplantı sonrasında basın açıklaması yapacak. Peki toplantı saat kaçta başlayacak, Sağlık Bakanı Koca ne zaman açıklama yapacak?

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacağını açıkladı.

SAĞLIK BAKANI NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.