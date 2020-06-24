Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
24 Haziran 2020 17:42 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durum ve normalleşme süreci sonrasında atılan adımlar görüşülecek.

Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, Kovid-19 tanısı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, önlemler ele alınacak, veriler doğrultusunda normalleşme süreci görüşülecek.

Bakan Koca, toplantının ardından saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus bilim kurulu fahrettin koca kovid-19 video konferans

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.