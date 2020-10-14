Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor, Bakan Koca açıklama yapacak

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14 Ekim 2020 10:48
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak. Toplantıda vaka sayıları, alınacak önlemler görüşülecek.
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
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