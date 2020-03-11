Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na Milli Eğitim Bakanı Selçuk da katılacak

Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da iştirak edecek.

Toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.