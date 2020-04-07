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Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans aracılığıyla toplandı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle bir araya geldi.
Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans aracılığıyla toplandı
07 Nisan 2020 17:12 - AA Yeşim Sert Karaaslan
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Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı.

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı, saat 15.00'te başladı. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus bilim kurulu video konferans

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