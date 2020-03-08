Koronavirüs bir komşu ülkeye daha sıçradı: 2 kişinin testi pozitif çıktı

Çin'nden dünyaya yayılan koronavirüs Bulgaristan'a da sıçradı.

Ulusal Koronavirüs Kriz Masası Merkezi üyeleri, bugün düzenlediği olağanüstü basın toplantısında ülkede iki kişide koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Plevne’den 27 yaşında bir erkek ve Gabrovo’dan 75 yaşında bir kadının, akciğer rahatsızlığı sonucu kaldırıldıkları hastanelerde COVID-19 testleri pozitif çıktı.

Kriz Masası Başkanı Askeri Tıp Akademisi (VMA) Başhekimi Tümgeneral Prof. Dr. Ventsislav Mutafçiyski, iki kişinin ikişer ayrı testte koronavirüsün olumlu netice verdiğini, bir testin ise negatif çıktığını açıkladı.

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