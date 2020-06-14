Koronavirüs bir sağlık bakanını daha istifa ettirdi!

Güney Amerika ülkelerinde korona virüs nedeni ile can kayıpları artmaya devam ediyor. Şili'de salgına karşı etkili önlemler alamadığı konusunda halk tarafından eleştirilen Sağlık Bakanı Jaime Manalich, bugün istifa etti. Manalich'in yerine Şili Tıp Fakültesi'nin eski Başkanı Dr. Enrique Paris, getirildi. Devlet Başkanı Sebastin Pinera, yaptığı açıklamada “Bugün Jaime Manalich'in Sağlık Bakanı pozisyonundaki istifasını kabul etmiş bulunuyorum, Dr. Manalich'e çalışmalarından ötürü çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Manalich, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada “Gerçek şu ki, Santiago'nın yoksul ve aşırı kalabalık olduğunun farkında değildim” itirafında bulunmuştu. Manalich, bunun üzerine muhalefet ve halk tarafından ağır şekilde eleştirilmişti. Muhalefet, Manalich'in karantina kararını geç aldığını ifade etmişti. Muhalefet, ayrıca eski bakanın uzmanların görüşlerini dinlemediğini ve gerçek can kaybı verilerini gizlediğini iddia etmişti. Eski Bakan Manalich, ülkede vaka sayıları artmaya devam ederken, AVM'lerin açılmasına izin vermişti.

Şili'de yoğun bakım ünitelerinin yüzde 89'u, solunum cihazlarının ise yüzde 77'si dolu bulunuyor. Ülkede toplam korona virüs vaka sayısı 167 bin 355'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 101'e yükseldi.